ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 489 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ,ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਗੈਰ ਵਿਕ ਗਵਾਏ 9 ਦੌੜਾਂ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।

SOUTH AFRICA VS INDIA
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 489 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ (ANI)
Published : November 23, 2025 at 5:20 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 151.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 489 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ 6.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ 7 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ।

'489 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ'

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 151.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 489 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਨੇ 109 ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਨੇ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਅਤੇ 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਭਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਆਏ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 6.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ 7 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ।

'ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ'
ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 316/6 ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 428 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਵਿਕਟ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲ ਵੇਰੇਨ (45) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ 192 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ 50 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੁਥੁਸਾਮੀ 107 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨਸਨ 51 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ।ਕਾਇਲ ਵੇਰੇਨ (1) ਅਤੇ ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ (25) ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 247/6 ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ, 316 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁਥੁਸਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 121 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ, ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ, ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਕਾਇਲ ਵੇਰੇਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
TEAM INDIA
SOUTH AFRICA ALL OUT
SOUTH AFRICA VS INDIA

