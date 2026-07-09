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ICC ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ 12ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਈਸੀਸੀ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

SOURAV GANGULY ICC HALL OF FAME
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 1:29 PM IST

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ICC Hall Of Fame: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ (8 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 54ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICC ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ICC ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਡਿਨਬਰਗ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦਾ (ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ) ICC ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਏ।

ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ"

ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ICC ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ "ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ" ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।'

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਈਸੀਸੀ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

  1. ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ (2009)
  2. ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ (2009)
  3. ਕਪਿਲ ਦੇਵ (2010)
  4. ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ (2015)
  5. ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (2018)
  6. ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (2019)
  7. ਵਿਨੂ ਮਾਂਕਡ (2021)
  8. ਡਾਇਨਾ ਐਡੁਲਜੀ (2023)
  9. ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ (2023)
  10. ਨੀਤੂ ਡੇਵਿਡ (2024)
  11. ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ (2025)
  12. ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ (2026)

ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੰਗਾਲ (CAB) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ 311 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11,363 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 132 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ 113 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 7,212 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ।

SOURAV GANGULY ICC HALL OF FAME
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ (Doordarshan Sports X)

ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਗੁਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਸਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ SA20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਤੇ IPL ਅਤੇ WPL ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ।

ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 2000 ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2002 ਦੀ ਨੈਟਵੈਸਟ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ, 2002 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, 2003 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 2001 ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ਆਈਸੀਸੀ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਕੀ ਹੈ?

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਆਈਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ 2 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FICA) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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