ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
Published : January 29, 2026 at 12:46 PM IST
ਮੈਲਬੌਰਨ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
Sophie Molineux is beginning her exciting next chapter as captain of the Australian Women's cricket team 🙌— ICC (@ICC) January 29, 2026
More 👉 https://t.co/1vT9GUJOqv pic.twitter.com/WRzfXDUjq3
ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਸਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫ਼ਰ
ਮੋਲੀਨੇਕਸ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ, 17 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 38 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।
ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਿਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਖੇਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰਾ (AUSW vs INDW Series 2026)
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਟੀ-20, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15, 19 ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24, 27 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਰਥ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ (ਕਪਤਾਨ), ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਡਾਰਸੀ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ, ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਬੈਥ ਮੂਨੀ, ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ, ਮੇਗਨ ਸ਼ੂਟ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਨਡੇ ਟੀਮ
ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ (ਕਪਤਾਨ), ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਡਾਰਸੀ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ, ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਬੈਥ ਮੂਨੀ, ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ, ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ (ਕਪਤਾਨ), ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਡਾਰਸੀ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਲੂਸੀ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਬੈਥ ਮੂਨੀ, ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ, ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ।