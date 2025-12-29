ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ, ਗੇਂਦਬਾਜ ਨੇ 4 ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ 8 ਵਿਕਟ

ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸੋਨਮ ਯੇਸ਼ੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣੀ।

ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸੋਨਮ ਯੇਸ਼ੇ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 2:51 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ

ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਸੋਨਮ ਯੇਸ਼ੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰਣ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਲੇਫੂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਯੇਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਦੇ 127 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਯੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਯਾਜ਼ਰੁਲ ਇਦਰਸ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਅਲੀ ਦਾਊਦ। ਇਦਰਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।

  • ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲਿਨ ਐਕਰਮੈਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬੀਅਰਸ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
  • ਦਰਬਾਰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।

0 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ

ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 0 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ:

  • ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਫਰੈਡਰਿਕਾ ਓਵਰਡਿਜਕ
  • ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਐਲੀਸਨ ਸਟਾਕਸ
  • ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਸਮੰਥੀ ਡੁਨੂਕੇਡੇਨੀਆ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

