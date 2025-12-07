ETV Bharat / sports

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ-ਪਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਦਰਦ ਮਿਲਿਆ...'

ਸਮ੍ਰਿਤੀ-ਪਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਾ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਪਲਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।

Smriti Mandhana marriage called off
ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ-ਪਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 7, 2025 at 3:01 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਸਿਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

Smriti Mandhana marriage called off
ਸਮ੍ਰਿਤੀ-ਪਲਾਸ਼ (IANS)

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।"

ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਿਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ

ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਆਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਕੈਂਸਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਲਾਸ਼ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ

ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਲਦੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ।

ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਸ਼ ਨੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ- "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।"

