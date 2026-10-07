ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 1:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ।"
Honoured. Grateful. Ready. 💙 @mandhana_smriti reflects on the immense pride of becoming #TeamIndia Captain and carrying the legacy forward 🫡🇮🇳 https://t.co/qFooagUeJr— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।"
ਮਹਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਏਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੰਧਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੰਧਾਨਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਨੂ ਮਨੀ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20ਆਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਲ ਹਸਾਬਨਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਸਯਾਲੀ ਸਤਘਰੇ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
🚨 News 🚨 Here's #TeamIndia women's T20I and ODI squads under Smriti Mandhana's first series as full-time captain 👏 More Details ▶️ https://t.co/jW53GaoweG #INDvZIM | @mflone_ | @mandhana_smriti https://t.co/4zOhFgDO7h— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
|ਤਰੀਕ
|Time (IST)
|ਮੈਚ
|ਥਾਂ
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
|7:00 PM
|1st T20I (N)
|ਰਾਏਪੁਰ
|ਐਤਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
|7:00 PM
|2nd T20I (N)
|ਰਾਏਪੁਰ
|ਮੰਗਲਵਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
|7:00 PM
|3rd T20I (N)
|ਰਾਏਪੁਰ
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
|2:00 PM
|1st ODI (D/N)
|ਵਡੋਦਰਾ
|ਐਤਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
|2:00 PM
|2nd ODI (D/N)
|ਵਡੋਦਰਾ
|ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
|2:00 PM
|2nd ODI (D/N)
|ਵਡੋਦਰਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ T20I ਟੀਮ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ [C], ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ [VC], ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ [WK], ਜੀ.ਕਮਾਲਿਨੀ [WK], ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਜਿਨਤੀਮਨੀ ਮਨਨੂ ਕਲਿਤਾ, ਮੀਨੂੰ ਮਨੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ [C], ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਤੇਜਲ ਹਸਬਨੀਸ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ [VC, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ [WK, ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ [WK], ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਸਯਾਲੀ ਸਤਘੂਰੇ, ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ।