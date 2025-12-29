ETV Bharat / sports

IND W vs SL W ਚੌਥੇ T20I ਮੈਚ 'ਚ ਬਣੇ 7 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਚੌਥੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ (IANS PHOTO)
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 221/2 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

222 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪਥੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 191/6 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਸੀ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 4-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ; ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

1- ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 221 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 217 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

  • 221/2 - IND-W ਬਨਾਮ SL-W, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 2025*
  • 217/4 - IND-W ਬਨਾਮ WI-W, DY ਪਾਟਿਲ, 2024
  • 213/5 - END-W ਬਨਾਮ PAK-W, ਕੇਪ ਟਾਊਨ, 2023

2 - ਟੀ-20I ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ 222 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 191 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 184 ਦੌੜਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

  • ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ
  • 191/6 ਬਨਾਮ IND-W, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 2025*
  • 184/4 ਬਨਾਮ MAS-W, ਡਾਂਬੁਲਾ, 2024
  • 182/4 ਬਨਾਮ SCO-W, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, 2022

3- ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਸਕੋਰ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 412 ਦੌੜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 425 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

  • 425 - AUS-W ਬਨਾਮ WI-W, ਉੱਤਰੀ ਸਿਡਨੀ, 2023
  • 412 - IND-W ਬਨਾਮ SL-W, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 2025*
  • 397 - IND-W ਬਨਾਮ ENG-W, ਬ੍ਰਾਬੌਰਨ, 2018
  • 393 - AUS-W ਬਨਾਮ SL-W, ਉੱਤਰੀ ਸਿਡਨੀ, 2019

4- ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, 10,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਈ।

  • ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ
  • 10868 - ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ (ਭਾਰਤ)
  • 10652 - ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ)
  • 10273 - ਸ਼ਾਰਲਟ ਐਡਵਰਡਸ (ਇੰਗਲੈਂਡ)
  • 10053 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਭਾਰਤ)

5 - ਮੰਧਾਨਾ ਛੱਕੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣੀ

ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 80 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ।

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ

  • 80 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ
  • 78 - ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
  • 69 - ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ
  • 6 - ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ 80 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 79-79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ-ਪੱਛਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

80 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 2025

79 - ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 2025

79 - ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 2025

7 - ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ

ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 162 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ।

162 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ, 2025*

143 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਗ੍ਰੋਸ ਆਈਲੇਟ, 2019

137 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ, 2024

