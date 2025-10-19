ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ! ਜਾਣੋ ਕਿਸਦੀ ਬਣੇਗੀ ਲਾੜੀ
ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ...
Published : October 19, 2025 at 4:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਧਾਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ
ਹੁਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ, ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ।" ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਲਾਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸ਼ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹੈ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ?
ਪਲਾਸ਼ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਢਿਸ਼ਕੀਆਂ" ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਖੇਲੇਂ ਹਮ ਜੀ ਜਾਨ ਸੇ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ''ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੇ ਲਿਏ ਕੁਛ ਭੀ ਕਰੇਗਾ'' ਅਤੇ ''ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੰਡੀਆ'' ''ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਪਲਕ ਮੁੱਛਲ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।