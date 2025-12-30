ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ
ਸਾਲ 2025 ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਓਪਨਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਧਾਨਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਓਪਨਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਧਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਧਾਨਾ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ20 ਵਿੱਚ 1,703 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਟੈਸਟ, ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ20 ਵਿੱਚ 1,764 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ।
ਮੰਧਾਨਾ ਦੀਆਂ 10,000 ਦੌੜਾਂ
ਇਸ 28 ਸਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਧਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਐਡਵਰਡਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਟੈਸਟ ਔਸਤ 57.18 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 629 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 117 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 48.38 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 5,322 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 34 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 157 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4,102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 32 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।