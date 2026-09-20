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ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ T20I ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ; ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਬਟਲਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ T20I (ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

SMRITI MANDHANA T20I RUN
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 6:00 PM IST

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Smriti Mandhana New Record: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SMRITI MANDHANA T20I RUN
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। (IANS)

ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

30 ਸਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਾਰੂਫਾ ਅਖਤਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕੇ ਜੜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 4,758 ਦੌੜਾਂ ਦਰਜ ਹਨ) ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਹੁਣ 171 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,788 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 4,287 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪੱਥੂ 4,282 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਟੀ 20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ

1 -ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਭਾਰਤ): 4,788 ਦੌੜਾਂ

2 -ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): 4,758 ਦੌੜਾਂ

3 -ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਭਾਰਤ): 4,287 ਦੌੜਾਂ

4 -ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪਥੂ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ): 4,282 ਦੌੜਾਂ

ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਬਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (T20I) ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ—ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ—ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੈ।

T20I ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ (ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ)

1 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਭਾਰਤ): 4,788 ਦੌੜਾਂ

2 - ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): 4,758 ਦੌੜਾਂ

3 - ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ): 4,596 ਦੌੜਾਂ

4 - ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ): 4,292 ਦੌੜਾਂ

5 - ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਭਾਰਤ): 4,287 ਦੌੜਾਂ

6 - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ): 4,231 ਦੌੜਾਂ

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,935 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 7,805 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੰਧਾਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ

ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (T20I) ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ 10,868 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ 124 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10,987 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 788, ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਵਿੱਚ 5,411 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4,788 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੇਟਸ 10,740 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026: ਤਗਮੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 2023 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ (ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

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SMRITI MANDHANA NEW RECORD
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ T20I ਦੌੜਾਂ
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SMRITI MANDHANA T20I RUN
SMRITI MANDHANA T20I RUN

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