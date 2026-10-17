BCCI ਨੇ ਦੌਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ 5 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੇਖੋ

BCCI ਨੇ ਦੌਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ 5 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੇਖੋ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ 2026 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 9:40 PM IST
India tour of New Zealand 2026: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ T20I, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
T20I ਟੀਮ:
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰ।
- ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20: 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ)
- ਦੂਜਾ ਟੀ-20: 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ)
- ਤੀਜਾ ਟੀ-20: 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੈਲਿੰਗਟਨ)
- ਚੌਥਾ ਟੀ-20: 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ)
- ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20: 1 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ)
ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਲਿਵ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NZ A ਬਨਾਮ IND A ਸੀਰੀਜ਼:
ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ A ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ A ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ:
ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਲੋਕੇਸ਼ ਰਾਹੁਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਕੇ (ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕੁਮਾਰ)।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
- ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ: 24-28 ਅਕਤੂਬਰ (ਲਿੰਕਨ)
- ਦੂਜਾ ਮੈਚ: 31 ਅਕਤੂਬਰ-3 ਨਵੰਬਰ (ਲਿੰਕਨ)
- ਤੀਜਾ ਮੈਚ 7-10 ਨਵੰਬਰ (ਲਿੰਕਨ)
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਵਨਡੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਮਾਹਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ
: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੁਰਾਜਦੀਪ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ।
ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ
: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤਰਾਜਕੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਮਾਰ ਗਾਇਕ, ਰੂਤੁਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗਾਇਕਾਵਾੜ, ਸਿਰਾਜ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
- ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 4 ਨਵੰਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ)
- ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: 7 ਨਵੰਬਰ (ਵੈਲਿੰਗਟਨ)
- ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ)
- ਚੌਥਾ ਵਨਡੇ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)
- ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: 15 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼:
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਸਟ ਟੀਮ:
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਫਿਟਨੈਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ,ਬੁਮਰਾਹ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਟੈਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ, 19-23 ਨਵੰਬਰ (ਵੈਲਿੰਗਟਨ)
- ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ, 27 ਨਵੰਬਰ – 1 ਦਸੰਬਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ)
ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।