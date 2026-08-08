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SL vs IND: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

SAI SUDHARSAN RULED OUT
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 4:25 PM IST

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Sai Sudharsan ruled out: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 103 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਡਿੱਕਲ ਰਿਟਾਇਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਦਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ।

TAGGED:

SAI SUDHARSAN R INJURY
SL VS IND TEST 2026
ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ
ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
SAI SUDHARSAN RULED OUT

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