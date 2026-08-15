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15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਣੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ?

Team India on Independence Day: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 80ਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ 600ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

INDEPENDENCE DAY 2026
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ (@BCCI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 12:00 PM IST

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Independence Day 2026: ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 80ਵਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 600ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਹੈ; ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 15 ਅਗਸਤ, 1952 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 326 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 98 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ ਵਾਰ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 187 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 180 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 362 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 244 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 486 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 148 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 94 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਚੌਥੀ ਵਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 63 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 375 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 112 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 183 ਅਤੇ 367 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।

ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ

ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। 'ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ' ਨੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਸੀ।

ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 2021 ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੈਚ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਉਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੀ 151 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 364 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 298 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 391 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 120 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ

15 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ।

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ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ
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