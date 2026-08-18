ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
Rishabh Pant 100 Test sixes: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 100 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।
Published : August 18, 2026 at 7:00 PM IST
Rishabh Pant 100 Test sixes: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 100 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਤ ਦੇ ਨਾਮ 97 ਛੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 62 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Maximum number 1⃣0⃣0⃣ in Test Cricket for Rishabh Pant! 💥— BCCI (@BCCI) August 18, 2026
He becomes the first #TeamIndia batter to reach that special milestone in men's cricket 🫡🫡
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ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਤ ਨੇ 69 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੰਤ ਨੇ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਪੰਤ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 89ਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਛੱਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੇ 138 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਤ ਨੇ 4918 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 6578 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ
ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ: 138 ਛੱਕੇ
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ: 107 ਛੱਕੇ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ: 100 ਛੱਕੇ*
ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ: 100 ਛੱਕੇ
ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਛੱਕੇ (ਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ)
89 ਪਾਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ
130 ਪਾਰੀਆਂ, ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ
151 ਪਾਰੀਆਂ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ
170 ਪਾਰੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ
ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਛੱਕੇ (ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ)
4918 ਗੇਂਦਾਂ - ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ
6578 ਗੇਂਦਾਂ - ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ
9042 ਗੇਂਦਾਂ - ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ
9756 ਗੇਂਦਾਂ - ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ