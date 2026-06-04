ETV Bharat / sports

SKY ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ,ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਟੀ 20 ਕਪਤਾਨ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਗਲੀ ਟੀ 20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TEAM INDIA NEW CAPTAIN
SKY ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ,ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਟੀ 20 ਕਪਤਾਨ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India New T20 Captain: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

SKY ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ !
ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

'ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ'

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 270 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ:
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਪਤਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਈਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

'ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ'

ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਈਅਰ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀ 20 ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

'ਦੋ ਟੀ-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ'

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੋ ਟੀ-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਦੋ ਟੀ-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਦੋ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ।

TAGGED:

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
SKY ERA ENDS
ਬੀਸੀਸੀਆਈ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ
TEAM INDIA NEW CAPTAIN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.