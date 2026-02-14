ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ? ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

IND vs PAK
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (IANS)
February 14, 2026

Pakistani players on IND vs PAK: 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਐਤਵਾਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ 2012 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਏਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

IND ਬਨਾਮ PAK ਮੈਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ

ਹੁਣ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 2026 T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸੁਣੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਹਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਰਹੋਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।"

IND ਬਨਾਮ PAK ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ (2021 ਵਿੱਚ) ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 152 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਾਬਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ

31 ਸਾਲਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਬਰ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ।

IND VS PAK T20 HEAD TO HEAD
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
INDIA PAKISTAN RIVALRY
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
PAKISTANI PLAYERS ON IND VS PAK

