ਵਾਈਡ ਬਾਲ 'ਤੇ ਸਿਕਸ! ਪਰ ਮਿਲੇ 5 ਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ! ਜਾਣੋ ICC ਨਿਯਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ 60 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਗੇਂਦ ਸਿੱਧੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 6 ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਗਈ।
Published : October 5, 2026 at 1:17 PM IST
Six On Wide Ball: ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਪਰ 60 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਗੇਂਦ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਕਾ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਾਈਡ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਕਸਰਸ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਰ 60 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਊਂਸਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 45 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਈ।
A historic wide with a six from the bowler in Canada Super60. 🤣 https://t.co/8YHNJTRs78— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 5, 2026
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 22-ਯਾਰਡ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੇਂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੀ ਹਨ ICC ਦੇ ਨਿਯਮ?
ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਵਾਈਡ ਗੇਂਦ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ ਲਈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
🚨 MAYBE FIRST TIME IN CRICKET HISTORY 🚨 Ali Khan bowls a bouncer, and the ball goes for a SIX 😳 That's a Wide + Six, possibly the first time this has happened in cricket history 😂 A must watch 👇🏻 https://t.co/6QACwUgT2T— Richard Kettlebourogh Fans (@RichKettle07) October 5, 2026
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਵਾਈਡ ਗੇਂਦ ਛੱਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਛਾਲ ਦੇ। ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਛੂਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 6 ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੌਕੇ ਲਈ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।