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CWG 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 8 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ 'ਗੋਲਡਨ ਸਿਕਸ'

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ।

COMMONWEALTH GAMES 2026
ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ (Sports Authority of India @Media_SAI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 11:17 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜੈਸਮੀਨ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਘੰਘਾਸ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪ, ਜੂਡੋ ਅਤੇ 5,000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ 38 ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਘਨਘਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਧਨਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 20 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿਆ ਘਨਘਸ ਨੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਲ-ਅਹਿਮਦੀਏਹ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ।

ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ 'ਗੋਲਡਨ ਪੰਚ'

ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਧਨਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰੂਬੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। 25 ਸਾਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ।

ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਮਿਤਾਥਲ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਨੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਜੇਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਡੇਵੇਲੋ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੋਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਨ ਦਾ ਭਾਰ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਏ।

ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਭੇਰੀਆ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਮੇਜੀ ਸ਼ਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਗੋਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ।

ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਰਵਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਸੌਰਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 31 ਸਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਰਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90+ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਮਰ ਥਾਮਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, 2022 ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ, 2023 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਾਰਲੇਟ ਸਵਾਨਾ ਡੇਲਗਾਡੋ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਨੇ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਈਕੇਲਾ ਵਾਲਸ਼ 'ਤੇ 5-0 ਦੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

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