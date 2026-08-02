CWG 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 8 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ 'ਗੋਲਡਨ ਸਿਕਸ'
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ।
Published : August 2, 2026 at 11:17 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜੈਸਮੀਨ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਘੰਘਾਸ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪ, ਜੂਡੋ ਅਤੇ 5,000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ 38 ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Result Update🚨: Boxing Women's 60kg— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
The golden run continues!🥇
Congratulations to TOPS Core athlete Priya on securing the Women's 60kg Gold Medal at the Commonwealth Games 2026.
With her 4-1 split decision victory, India has now registered its best-ever Boxing campaign.… pic.twitter.com/0YlqQuLQRC
ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਘਨਘਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਧਨਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 20 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿਆ ਘਨਘਸ ਨੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਲ-ਅਹਿਮਦੀਏਹ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ।
Result Update: Boxing Women's 51kg— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
Third Boxing Gold🥇of the Day! 🇮🇳🥊
Congratulations to TOPS Development athlete Sakshi on clinching the Women's 51kg Gold Medal!
Sakshi delivered a dominant performance to defeat Ruby White of England by a 5-0 unanimous decision, adding… pic.twitter.com/bGgWjtobv3
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ 'ਗੋਲਡਨ ਪੰਚ'
ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਧਨਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰੂਬੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। 25 ਸਾਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ।
Result Update: Boxing Mens 60KG— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
Another golden chapter 🇮🇳🥊
Congratulations to TOPS Core athlete Sachin on winning the Men's 60kg Gold Medal at the Commonwealth Games 2026.
Sachin edged past Namibia's Tryagain Morning Ndevelo by a 3-2 split decision to add another Gold Medal… pic.twitter.com/H2SBpRhYMn
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਮਿਤਾਥਲ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਸਚਿਨ ਸਿਵਾਚ ਨੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਜੇਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਡੇਵੇਲੋ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੋਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਨ ਦਾ ਭਾਰ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਏ।
Result Update: Boxing, Men’s 80KG— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
Another golden moment for Indian Boxing🚨
Congratulations to TOPS Development athlete Ankush on winning the Men's 80kg Gold Medal at the Commonwealth Games 2026. Ankush defeated England's Dimeji Shittu by a 4-1 split decision.
A remarkable… pic.twitter.com/soAXqojwSS
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਭੇਰੀਆ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਮੇਜੀ ਸ਼ਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਗੋਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ।
ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਰਵਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਸੌਰਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 31 ਸਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਰਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90+ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਮਰ ਥਾਮਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, 2022 ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ, 2023 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
Result Update🚨: Boxing, Men’s 90+KG— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
Silver for Narender!
Congratulations to TAGG athlete Narender on securing the Silver Medal in the Men's 90+kg category at the Commonwealth Games 2026.
Narender lost to England's Damar Thomas by a 0-5 unanimous decision in the final to… pic.twitter.com/3VfnsfirqP
ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਾਰਲੇਟ ਸਵਾਨਾ ਡੇਲਗਾਡੋ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੈਸਮੀਨ ਲੰਬੋਰੀਆ ਨੇ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਈਕੇਲਾ ਵਾਲਸ਼ 'ਤੇ 5-0 ਦੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
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