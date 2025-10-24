ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ?
Shubman Gill on defeat: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
Published : October 24, 2025 at 11:27 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਥ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਲੇਡ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ?
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌੜਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਓਵਰ ਖੇਡੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ।"
Shubman Gill on Rohit Sharma:— Johns. (@CricCrazyJohns) October 23, 2025
" it's never easy coming after a long break, he showed lots of patience while playing a competative cricket after long time - very pleased to see the way he fought out in the initial phase". pic.twitter.com/UukwCwOv9l
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਚ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਗੁਆਚੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕੈਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।"
The Aussies assert their dominance to secure an unassailable 2-0 lead over India in the ODI series 👊#AUSvIND 📝: https://t.co/hmSRGQc6Xz pic.twitter.com/AIO8bfGj04— ICC (@ICC) October 23, 2025
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 264 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 46.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 265 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 78 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਨੇ 53 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਜੜੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 97 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੀ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ। ਅਕਸ਼ਰ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।