IND vs SA: ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ?
Shubman Gill replacement: ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : November 18, 2025 at 4:04 PM IST
IND vs SA 2nd Test: ਕੋਲਕਾਤਾ ਟੈਸਟ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੱਟ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਗਿੱਲ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੜਵੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ BCCI ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਿੱਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
🚨 NITISH KUMAR REDDY IS BACK 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) November 17, 2025
NKR has rejoined Indian team early and will practice with the team at Eden Gardens Tommorow. [Sahil Malhotra from TOI] pic.twitter.com/sOakeJEH4H
ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ
ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਤ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੌਕਾ
ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਰਿਲੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 386 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪ
ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 87 ਅਤੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਏ ਵਿਰੁੱਧ 32 ਸੀ। ਬਾਰਡਰ-ਗਾਵਸਕਰ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Head Coach Gautam Gambhir with Devdutt Padikkal & Sai Sudharsan during practice session at Eden gardens. 🇮🇳🌟 (RevSportz). pic.twitter.com/wqgWrlXxaw— Tanuj (@ImTanujSingh) November 18, 2025
ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ।