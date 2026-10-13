ICC ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੰਥ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 1:00 PM IST
ICC Player of the Month September: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਓਪਨਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਚਮਾਰੀ ਅਟਾਪੱਟੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 133 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 223 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 406 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ 184.61 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 360 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਤੂ 100 ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ
ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।