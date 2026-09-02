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ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਆਈਸੀਸੀ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਨੀਚੇ ਖਿਸਕੇ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 29 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ICC TEST PLAYERS RANKINGS
ਆਈਸੀਸੀ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 7:12 PM IST

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ਦੁਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 54ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੋ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਨੌਂਵੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੋ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ

ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੇਤ 328 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਡਿੱਕਲ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 54ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਗਵਾਇਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਫਿਟਨੈਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲੰਬੋ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 29 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

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