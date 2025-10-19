ETV Bharat / sports

ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ ਨੇ ਪੈਰਾ ਆਰਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ

ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਆਰਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PARA ARM WRESTLING CUP 2025
ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ ਨੇ ਪੈਰਾ ਆਰਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 19, 2025 at 10:57 PM IST

ਰਾਏਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੈਰਾ-ਆਰਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ਓਪਨ ਪੈਰਾ-ਆਰਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ +80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾ-ਆਰਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ: ਪੈਰਾ-ਆਰਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਾ 17-19 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਏਰਿਕ ਹੋਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 58 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਾ ਆਰਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ਹੰਗਰੀ) ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।


ਇਹ ਮੈਡਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ - ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ:

ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਝਿੰਜਿਆਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੇ, ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਝਾਅ
ਪੈਰਾ ਆਰਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੱਪ 2025
ARM WRESTLING CUP 2025
SHRIMANT JHA WINS GOLD
PARA ARM WRESTLING CUP 2025

