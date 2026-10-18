IND ਬਨਾਮ WI T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' ਮੈਡਲ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।
Published : October 18, 2026 at 6:40 PM IST
Impact Player of the Series Medal: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਚ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਲੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼' ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਕ, ਨੁਵਾਨ ਸੇਨੇਵਿਰਤਨੇ, ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। bcci.tv 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸੇਨੇਵਿਰਤਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦਾ 'ਇੰਪੈਕਟ ਮੈਡਲ' ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20I ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।" ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
🎥 Rain, runs, and some dressing room BTS ⏪ Summing up the series decider, ft. the 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 medal presentation 🏅 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShreyasIyer15 https://t.co/vZzRL6Flhq— BCCI (@BCCI) October 18, 2026
ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 45.25 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 205.68 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 181 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20I ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 261 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
IND ਬਨਾਮ WI T20 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 223 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ 248 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।