IND vs NZ: ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼, ਪਲੇਇੰਗ-11 ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ

IND vs NZ: ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼, ਪਲੇਇੰਗ-11 ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ
ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 3:20 PM IST
Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਈਅਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ
ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਓਪਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੈਭਵ ਦਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵੀ ਵੈਭਵ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਟੀ-20 ਟੀਮ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 21 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸੈਮਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 'ਚ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਮਸਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਤਰੇ ਸਨ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਰੁਣਦੀਪ ਯਾਕਰਵਰਤੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ।
IND ਬਨਾਮ NZ T20 ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ T20: 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ)
- ਦੂਜਾ T20: 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ)
- ਤੀਜਾ T20: 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੈਲਿੰਗਟਨ)
- ਚੌਥਾ T20: 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ)
- ਪੰਜਵਾਂ T20: 1 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ)
ਅਸੀਂ IND ਬਨਾਮ NZ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
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