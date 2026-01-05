ETV Bharat / sports

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

Shreyas Iyer appointed captain
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 5:33 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮਸੀਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਨਮੇਸ਼ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐਮਸੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਅਈਅਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ

ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੈਚ ਅਈਅਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 2025-26 ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।

ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਏਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ (16) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।

