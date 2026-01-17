ਟੀ 20 ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦੋ ਧਾਕੜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ,ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ

ਟੀ 20 ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦੋ ਧਾਕੜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ,ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਟੀ 20 ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 17, 2026 at 7:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਆਫ-ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਈਅਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ'
ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 7.35 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 61 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਈਅਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 51 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 30.66 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 136.12 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 1104 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 2026:
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ - 21 ਜਨਵਰੀ - ਨਾਗਪੁਰ
- ਦੂਜਾ ਟੀ-20 - 23 ਜਨਵਰੀ - ਰਾਏਪੁਰ
- ਤੀਜਾ ਟੀ-20 - 25 ਜਨਵਰੀ - ਗੁਹਾਟੀ
- ਚੌਥਾ T20I - 28 ਜਨਵਰੀ - ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ
- ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20ਆਈ - 31 ਜਨਵਰੀ - ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ T20I ਟੀਮ:
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ) ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ।