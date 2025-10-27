ETV Bharat / sports

ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਸੱਟ, ਜਾਣੋ ਸਿਹਤ ਅੱਪਡੇਟ

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ETV Bharat Sports Team

October 27, 2025 at 1:15 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 1:20 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ।

ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ

ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਲਿਆ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਆਈਸੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸੱਟ ਅਈਅਰ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 31 ਸਾਲਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਿਡਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਈਅਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

