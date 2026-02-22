ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ?
Shikhar Dhawan second marriage: ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
Published : February 22, 2026 at 7:26 AM IST
Shikhar Dhawan second marriage: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਧਵਨ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (21 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਧਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਵਨ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਧਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਫੀ ਧਵਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕੌਣ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਮੇਰਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸਲਰੋਏ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਨੌਰਦਰਨ ਟਰੱਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਸੋਫੀ ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ ਵਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸੀਓਓ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਵਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ 2021 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ। ਧਵਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 269 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10,867 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਈਸ਼ਾਨੀ ਜੌਹਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।