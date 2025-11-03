ETV Bharat / sports

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਬਣੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦੇ ਮੈਚ

ਸੇਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਾਕੜ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ।

Shafali Verma
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ (X @cricbuzz)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2025 at 1:17 AM IST

WORLD CUP FINAL 2025: ਰੋਹਤਕ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਦਾਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਤਿਕਾ ਰਾਵਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇ ਨਾਲ 87 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ।

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਬਣੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ

ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਨਮ ਰਾਉਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 115 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 91 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 87 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਉਮੀਦ'

ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,' ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ,ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ,ਮੇਰੇ ਮਾਤ-ਪਿਤਾ,ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ,ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ'।

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
PLAYER OF THE MATCH
WORLD CUP FINAL
SHAFALI VERMA

