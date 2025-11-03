ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਚ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਹਤਕ/ਹਰਿਆਣਾ: 52 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ 299 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ
ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਨੱਚ-ਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ
ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ।
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ BCCI ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ BCCI ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।