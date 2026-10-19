ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ।
Published : October 19, 2026 at 2:41 PM IST
Shafali Verma New Record: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਟੀਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 55 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸਦੀ 55 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50+ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ
9 - ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (IND-W) 2026 ਵਿੱਚ
- 8 - 2024 ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (IND-W)
- 7 - ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ (IND-W) 2018 ਵਿੱਚ
- 7 - ਨਤਾਸ਼ਾ ਮਾਈਲਸ (HKG-W) 2026 ਵਿੱਚ
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ
2026 ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਬਲਕਿ ਮੋਹਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 922 ਟੀ-20 ਦੌੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੌੜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,000 ਟੀ-20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 79 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
- 922 - ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (IND-W) 2026 ਵਿੱਚ
- 824 - ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (SA-W) 2026 ਵਿੱਚ
- 821 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (IND-W) 2026 ਵਿੱਚ
- 800 - ਨਤਾਸ਼ਾ ਮਾਈਲਸ (HKG-W) 2026 ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 8.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਕੇ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪਤਾਨ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਹ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 114 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।