ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 26, 2025 at 3:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ—ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ—ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
- 2010 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਿਕ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰੰਜੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
- 2011 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਈ. ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਏ.ਕੇ. ਕਰੁਣਾਕਰਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
- 2014 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕੋਚ ਮਨੋਜ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਮਨਾਸਟ ਚੰਦਨ ਪਾਠਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਮਨਾਸਟ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਚ ਅਤੇ ਜਿਮਨਾਸਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਇਆ।
- 2021 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚ ਪੀ. ਨਾਗਰਾਜਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਚ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2020 ਵਿੱਚ, ਬਦਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
- 2016 ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਲੈਰੀ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਜਿਮਨਾਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
- 2018 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਰਾਮੁਦੀਨ ਕਰੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- 2018 ਵਿੱਚ, ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੀਡ ਸਕੇਟਰ ਸ਼ਿਮ ਸੁਕ-ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ, ਚੋ ਜੇ-ਬੀਓਮ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਚੋ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
- 2020 ਵਿੱਚ, ਕਈ ਹੈਤੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਨੇ ਹੈਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਵੇਸ ਜੀਨ-ਬਾਰਟ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਜੀਨ-ਬਾਰਟ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
- 2021 ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਪੇਂਗ ਸ਼ੁਆਈ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝਾਂਗ ਗਾਓਲੀ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੇਂਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਝਾਂਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ।