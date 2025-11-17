ETV Bharat / sports

ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ।

TABLE TENNIS SELECTED NATIONAL
ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 17, 2025 at 6:51 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਾਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਲਾਈਟ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਣ ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਲਾਈਟ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ (ETV Bharat)

ਜੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵੀਰ ਕੌਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਹਾਜਨ, ਮਿਹਰ ਪਰਦਲ, ਵਰਿੰਦਾ, ਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ 19 ਅਤੇ ਅੰਡਰ 17 ਜੋਨਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅੰਡਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਜੋਨਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

TABLE TENNIS SELECTED NATIONAL
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਇਨਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ (ETV Bharat)



ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TABLE TENNIS SELECTED NATIONAL
ਅੰਡਰ 14 ਜੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਤਗ਼ਮੇ (ETV Bharat GFX)

"ਮੈਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਇਲਾਈਟ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਟ ਕਰਾ।" -ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਥ

ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇਲਾਈਟ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਨੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ।

TABLE TENNIS SELECTED NATIONAL
ਅੰਡਰ 17 ਜੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਤਗ਼ਮੇ (ETV Bharat GFX)

"ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ।" -ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮੈਡਲ

ਇਲਾਈਟ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲਵਰ, ਬਰਾਊਨਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TABLE TENNIS SELECTED NATIONAL
ਅੰਡਰ 17 ਜੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਤਗ਼ਮੇ (ETV Bharat GFX)

2013 ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਇਲਾਈਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਚ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡਲ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

"ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ 15 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ।" -ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਹੈੱਡ ਕੋਚ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ

TABLE TENNIS SELECTED NATIONAL
ਇਲਾਈਟ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ (ETV Bharat)

ਇਲਾਈਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ

ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕੋਚ ਚਾਰੂ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਈਟ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੈਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਡੈਫ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਡੈਫਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਵਿਆ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ, ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਚਾਰੂ ਛਾਬੜਾ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਮੁਖੀ

TABLE TENNIS SELECTED NATIONAL
ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ETV Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ

ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

