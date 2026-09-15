7 ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਅਪੀਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1992 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 5 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Published : September 15, 2026 at 7:49 PM IST
Australian captains on Imran Khan: ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੱਤ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਪਤਾਨਾਂ - ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ, ਇਆਨ ਚੈਪਲ, ਬੇਲਿੰਡਾ ਕਲਾਰਕ, ਕਿਮ ਹਿਊਜ, ਮਾਰਕ ਟੇਲਰ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਵਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਇਹ ਪੱਤਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
7 Australian captains, led by Greg Chappell, have appealed to Australia's MoFA for humanitarian treatment of Imran Khan in detention— Sheikh Hopeful (@high_hopeful) September 15, 2026
The letter, was signed by Allan Border, Mark Taylor, Kim Hughes, Steve Waugh, Ian Chappell and Belinda Clark pic.twitter.com/QMOalK3iey
ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ - ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੇਗ ਚੈਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 87 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਂਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦਿਲੀਪ ਵੈਂਗਸਰਕਰ ਸਮੇਤ 21 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ, ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 73 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।