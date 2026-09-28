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ਅੱਜ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ, 10,000 ਮੀਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ

ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

SEEMA KUMARI
ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (INSTA@SEEMA-KUMARI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 1:25 PM IST

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ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਉਡਣ ਪਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਮਾ ਅੱਜ 5,000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਇਸ ਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਰੂਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

SEEMA KUMARI
ਸੀਮਾ ਨੇ 10,000-ਮੀਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ (ETV Bharat)

ਸੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਔਖੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ 5,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੰਬਾ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਸਟਾਰ ਦੌੜਾਕ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਅਥਲੀਟ ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਮਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸੀਮਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਚੁਰਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 'ਰੇਟਾ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 2024 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੀਮਾ ਨੇ 63ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 5,000-ਮੀਟਰ ਦੌੜ, 3,000-ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁੰਟੂਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 35ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 5,000-ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ 2025 ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਸੀਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ।" ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਚੰਬਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 'ਉਡਨਪਰੀ' (Flying Fairy) ਵਜੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 'ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਸਕੂਲ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਸੂਰੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਮਾ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

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