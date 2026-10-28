Mbappe ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੀਨੀ ਲੋਕ, ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸਮੇਤ ਕਲੱਬ ਤੇ ਲੀਗ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਐਮਬਾਪੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੀਗ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 8:44 PM IST
Kylian Mbappe China Controversy: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫੁਟਬਾਲਰ Kylian Mbappe ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਮਾਓ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ' ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਓ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਤਾ ਸਨ।
Mbappe ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ CCTV ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਪਸ 'ਤੇ ਇਸ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੀਗ ਲਾ ਲੀਗਾ ਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਚੀਨ 'ਚ ਵਧਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਨੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਸੀਐਫ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।" ਕਲੱਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਚੀਨ, ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
Major Chinese brands drop Mbappé as backlash grows over Mao dictator joke. Kylian Mbappé on his favorite meme: "The one where they put my face on a Chinese dictator (Mao Zedong)? That really makes me laugh, I use it with my friends all the time." [thebridgeshow] https://t.co/gVKTlKdRvv— utdzaire🇨🇩 (@utdZaiire) October 27, 2026
ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।
Kylian Mbappé referred to Chairman Mao Zedong as a dictator of China, and this morning all brands in China deleted his picture and terminated his contract 🤯 https://t.co/h8U1GTxXwp— yui (@myyangzi) October 27, 2026
ਲਾ ਲੀਗਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ 'ਲਾ ਲੀਗਾ' ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਬਾਪੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲਾ ਲੀਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਵੀਅਰ ਟੇਬਾਸ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ ਬ੍ਰਿਜ' ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ..., ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਓ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
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