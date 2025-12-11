ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੇ T20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਣੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ T20I ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ XI 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।
Published : December 11, 2025 at 10:49 AM IST
IND vs SA ਦੂਜਾ T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ (11 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ'
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕਟਕ ਦੇ ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 101 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ (59) ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 74 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ।
ਯੁਵਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡ:
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਟੀ-20I ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੇਤੂ ਸੰਯੋਜਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
'ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ'
ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਤੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਉਸ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ:
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।