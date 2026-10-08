ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ

ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।
Published : October 8, 2026 at 9:42 PM IST
ਰਾਂਚੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. (JSCA) ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈੱਟਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੈਚ ਫੜਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (quick reactions) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਵੀ ਰਾਮਪਾਲ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਰਵੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਓਵਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਪਿੰਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚਾਂ (ODIs) ਵਿੱਚ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15-20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡਾਰੀ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਸਿਤਾਸ਼ੂ ਕੋਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਈਸ਼ਾਨ JSCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ; ਹੁਣ, ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਟਕ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ - ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 'ਪਲੇਇੰਗ XI' (ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ) ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ।