ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ ਕਾਰਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ !, ਕੀ ਅਸਲੀ ਹਨ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਚੈਟ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ?
ਕੀ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਚੈਟ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ? ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
Published : November 27, 2025 at 7:16 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Screenshots of Palash Muchhal flirting with some other girl in dms😳😳 pic.twitter.com/uA8O9klkH1— Aditya M (@Aditya_M9) November 25, 2025
'ਔਰਤ ਨਾਲ ਫਲਰਟ'
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਡੀ'ਕੋਸਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਰੀ ਡੀ'ਕੋਸਟਾ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ, ਸਪਾ ਆਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਸੋਵਾ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
Chats from some Palash allegedly flirted with,— Albert (@Albertbhaiii) November 24, 2025
While being in relationship with Smriti.. pic.twitter.com/vWrE9VSf90
'ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ'
ਵਾਇਰਲ ਚੈਟ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਰੀ ਡੀ'ਕੋਸਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਚੈਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੈਟਾਂ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਸੱਦਾ, ਸਪਾ, ਵਰਸੋਵਾ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ, ਆਦਿ। ਕੁਝ ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ'
ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲਾਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਬਿਰਵਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ, ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਰਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ 2017 ਦੀ ਹੈ।
Palash Muchhal and his ex Birva Shah👀 pic.twitter.com/0nVRaia3CQ https://t.co/T8kNaz2REU— Mention Cricket (@MentionCricket) November 25, 2025
ਪਲਾਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਲਾਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਪਲਕ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਮਰਿਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
'ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਲੀਟ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।