ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 6:10 PM IST
Scotland Afghanistan cricket match: ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਆਈਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡੇਗੀ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ APL (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Cricket Scotland Statement: Engagement With Afghanistan Cricket Board ➡️ https://t.co/ODWl35i9gW https://t.co/rzvee5gTpv— Cricket Scotland (@CricketScotland) November 9, 2026
ਵਤੀਰਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ
ਹੁਣ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਆਈਸੀਸੀ (ICC) ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀਸੀ (ICC) ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ "ਹਰ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ" ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਨਓਸੀ ?
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (APL) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਏਪੀਐਲ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਮੁਨਸੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।