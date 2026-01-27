ETV Bharat / sports

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

T20 tournament in 2026
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ (Scotland Cricket X)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 2:28 PM IST

ਐਡਿਨਬਰਗ: 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਚੀ ਬੇਰਿੰਗਟਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਓਵੇਨ ਡੌਕਿਨਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਓਵੇਨ ਡੌਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ 48 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੀਵ, ਟਰੂਡੀ ਲਿੰਡਬਲਾਡ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ।" ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ੈਨਉੱਲਾ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੌਮ ਬਰੂਸ (ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ), ਫਿਨਲੇ ਮੈਕਕ੍ਰੀਥ ਅਤੇ ਓਲੀਵਰ ਡੇਵਿਡਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਯਾਤਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਯਾਤਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ

ਰਿਚੀ ਬੇਰਿੰਗਟਨ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਰੂਸ, ਮੈਥਿਊ ਕਰਾਸ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਕਰੀ, ਓਲੀਵਰ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜ਼ੈਨਉੱਲਾ ਇਹਸਾਨ, ਮਾਈਕਲ ਜੋਨਸ, ਮਾਈਕਲ ਲੀਸਕ, ਫਿਨਲੇ ਮੈਕਕ੍ਰੀਥ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕਮੁਲਨ, ਜਾਰਜ ਮੁਨਸੀ, ਸਫਯਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਾਰਕ ਵਾਟ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਵ੍ਹੀਲ।

ਯਾਤਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ: ਜੈਸਪਰ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਜੈਕ ਜਾਰਵਿਸ

ਗੈਰ-ਯਾਤਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ: ਮੈਕੇਂਜੀ ਜੋਨਸ, ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ, ਚਾਰਲੀ ਟੀਅਰ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ। ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ 8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। 2024 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।

6 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖੇਤਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

