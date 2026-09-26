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ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026: ਸਾਵਨ ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 44 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਰਾਥਨ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਹੋਸੁਰ ਕੁੱਕੱਪਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

Sawan Barwal created history at the 2026 Asian Games.
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 'ਚ ਸਾਵਨ ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ((IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 1:50 PM IST

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Asian Games 2026 Marathon: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸਾਲਾ ਦੌੜਾਕ ਸਾਵਨ ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 44 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਸੁਰ ਕੁੱਕੱਪਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ, 44 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਬਰਵਾਲ 42.195 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 2 ਘੰਟੇ 11 ਮਿੰਟ 37 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੌੜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨੀ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।"

ਮੈਰਾਥਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀ ਦੌੜਾਕ ਕਾਰਤਿਕ ਕਰਕੇਰਾ ਸਮੇਤ 19 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਰਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੌੜ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ।

ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਰਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਚਿਤਕਾ ਯਾਮਾਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਪਾਨੀ ਦੌੜਾਕ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਦੌੜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਦੌੜਾਕ ਯਾਮਾਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਸਕਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਚਿਤਕਾ ਯਾਮਾਸ਼ਿਤਾ ਨੇ 2:10:49 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਯੂ ਫੇਂਗ ਨੇ 2:12:13 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

Sawan Barwal created history at the 2026 Asian Games.
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 'ਚ ਸਾਵਨ ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ((IANS))

ਚੌਥਾ ਤਗਮਾ

ਬਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਰਾਥਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੋਸੂਰ ਕੁੱਕੱਪਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੇ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਵਨ ਬਰਵਾਲ?

18 ਫਰਵਰੀ, 1998 ਨੂੰ ਜਨਮੇ, ਬਰਵਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹਨ। ਬਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਮੈਰਾਥਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਥਲੀਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 10,000 ਮੀਟਰ ਵਰਗੇ ਈਵੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 5,000 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 10,000 ਮੀਟਰ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਨ।

ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 26 ਮੈਡਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੋਨ, 11 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 13 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ 166 ਮੈਡਲਾਂ (103 ਸੋਨ, 38 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 25 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

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SAWAN BARWAL ASIAN GAMES 2026
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INDIA WINS GOLD IN ASIAN GAMES 2026
ਦੌੜਾਕ ਸਾਵਨ ਬਰਵਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ
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