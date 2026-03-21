ਸੌਰਵ ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਡੈਬਿਊ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕੋਚਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਸੌਰਵ ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਗੇ।

ਸੌਰਵ ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਡੈਬਿਊ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 21, 2026 at 5:44 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸੌਰਵ ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ 2028 ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਕੁਐਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੁਐਸ਼ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ, "ਮੈਂ ਕਰਮਾਂਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਕੁਐਸ਼ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

ਸੌਰਵ ਨੇੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।" ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ, ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

'ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।"

ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਓਲੰਪਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ

2028 ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਡੈਬਿਊ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਕੁਐਸ਼ ਲਈ। ਓਲੰਪਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ 16-ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣਗੇ।"

