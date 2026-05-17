ਸਾਤਵਿਕ-ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ

ਸਾਤਵਿਕ-ਚਿਰਾਗ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 12-21, 23-25 ​​ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ।

Satwiksairaj and Chirag win silver medal
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 5:19 PM IST

ਬੈਂਕਾਕ/ਥਾਈਲੈਂਡ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜੋੜੀ, ਸਾਤਵਿਕਸਾਈਰਾਜ ਰੈਂਕੀਰੈਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 4 ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੀਓ ਰੋਲੀ ਕਾਰਨੈਂਡੋ ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਮਾਰਟਿਨ ਤੋਂ 53 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 12-21, 23-25 ​​ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਜੋੜੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਜੋੜੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ

ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਈਨਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਔਖਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਜੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ 21-12 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅੰਕ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 25-23 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ।

ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜੋੜੀ ਗੋਹ ਜਾਏ ਫੇਈ ਅਤੇ ਨੂਰ ਇਜ਼ੂਦੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

