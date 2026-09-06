ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : September 6, 2026 at 5:39 PM IST
China Masters 2026 Final: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜੋੜੀ, ਸਾਤਵਿਕਸਾਈਰਾਜ ਰੰਕੀਰੈਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹੀ ਜਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਨ ਸ਼ਿਆਂਗਯੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ
ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ 11-21 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ 21-13 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ; ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਸਕੋਰ 17-17 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ 21-17 ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ
ਹੀ ਜਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਨ ਸ਼ਿਆਂਗਯੂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ 21-11 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਚੀਨੀ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਗੇਮ 21-13 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਤਵਿਕ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ ਸੁਪਰ 750 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਸੁਪਰ 500 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।