ETV Bharat / sports

ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਲਗਾਇਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ

ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।

FASTEST FIFTY IN VIJAY HAZARE
ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 9, 2026 at 7:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜੈਪੁਰ: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਅਤਿਤ ਸ਼ੇਠ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75.75 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 190.56 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 303 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿਰੁੱਧ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ 14 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 203.08 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 329 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ

ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਈਅਰ (34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੰਬਈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 45.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 216 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ 26.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 215 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ (10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4/57) ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ (5.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4/31) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

IPL 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ

IPL 2025 ਵਿੱਚ ਅਨਸੋਲਡ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ IPL 2026 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ। 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਨਸੋਲਡ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, CSK ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ IPL ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।

TAGGED:

SARFARAZ KHAN FASTEST FIFTY
ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ
ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ
FASTEST FIFTY IN VIJAY HAZARE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.