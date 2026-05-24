ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਪਿਆਰ
ਸਚਿਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ।
Published : May 24, 2026 at 5:45 PM IST
Arjun Tendulkar LSG debut: ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਮਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਓਵਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਕਟ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਈ।
26 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 4-0-36-1 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਪੈੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
Well done, Arjun. ❤️— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 23, 2026
Proud of the way you’ve carried yourself through this season, always believing in your ability, staying patient, working hard quietly, and remaining positive despite having to wait for your opportunity till the very last match.
ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸਚਿਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਸਚਿਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਰਜੁਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ,ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਡਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਖੇਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ।" ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਐਸਜੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭੈਣ ਨੇ ਭਰਾ ਲਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ
ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਭੈਣ, ਸਾਰਾ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਭਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ।" ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ।