ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਚੱਲੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ, IPL ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CSK ਲਈ ਘੜੀ ਰਣਨੀਤੀ
Ipl 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ। ਸੀਐਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਹੁਣ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਸਕੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੰਜੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਸੀਐਸਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਨੱਈ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਇਸ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ-ਚੇਨੱਈ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੋਵੇਂ ₹18 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.8 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਡੇਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ CSK ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਡਵੇਨ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ CSK ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ
ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਮਨੋਜ ਬਡਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।