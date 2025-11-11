ਸਮਰਾਟ ਰਾਣਾ ਨੇ ਗੋਲਡ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਮਰਾਟ ਰਾਣਾ ਨੇ ਗੋਲਡ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਰਾਟ ਰਾਣਾ ਨੇ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : November 11, 2025 at 3:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਨਾਲ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਮਰਾਟ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਐਸਐਫ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਪਿਸਟਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਖ ਹੋਰ ਵਧੀ।
ਸਮਰਾਟ ਰਾਣਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 243.7 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਹੂ ਕਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 243.3 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
SAMRAT RANA CREATES HISTORY FOLKS! 🤯🤩— The Khel India (@TheKhelIndia) November 10, 2025
HE BECOMES THE FIRST EVER INDIAN WORLD CHAMPION IN THE 10M AIR PISTOL EVENT!
A Gold Medal in an Olympic Event! 🥇
INCREDIBLY WELL DONE SAMRAT! 🇮🇳🔥pic.twitter.com/WMkBTpwmRJ
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਿਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2022 ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ, ਹੂ ਕਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਵਰੁਣ ਤੋਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਡ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੀ। ਰਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੋਮਰ ਨੇ 221.7 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 1754 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਰਾਣਾ (586), ਤੋਮਰ (586), ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ (582) ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਟਲੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Major upset in Cairo! 😱— ISSF (@issf_official) November 10, 2025
Samrat Rana 🇮🇳 wins gold in his FIRST senior final, beating Hu Kai 🇨🇳 - who has won four World Cup golds this season! 🔥
Rana's teammate Varun Tomar finishes with the bronze.#ISSF #ShootingSports pic.twitter.com/ByLRs8IqCO
ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਈਸ਼ਾ (583), ਮਨੂ (580), ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਸੁਰਚੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (577) ਨੇ ਕੁੱਲ 1740 ਅੰਕ ਬਣਾਏ।